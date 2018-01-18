استبدال مولودين بمستشفى بالهند.. والعائلتين ترفضا الاسترجاع

نيودلهي(صدى):

تسبَّب التشابه في أسماء طفلين بالهند إلى خطأ مستشفى في التعرف على ابن كل من الأسرتين بعد عملية الولادة، حيث استبدلا الأسرتين الطفلين ” بورو، بودو “.

وقال سحاب الدين، إن زوجته أكدت له أن الطفل الذي بودو لم يكن طفلها، لأن له نفس أعين السكان الأصليين بالهند، ولكنه رد عليها بأنها تعاني أمراضاً عقلية ونصحها بالذهاب إلى الطبيب النفسي.

وفي الشهر الثاني، ذهب الزوج إلى المستشفى وطلب حقه في الحصول على معلومات وتفاصيل كل شخص أنجب داخل المستشفى في ذلك اليوم من مارس 2015، وبالفعل اكتشف حدوث هذا التبادل.

بينما أشار ” أنيل بورو ” ، وهو من العائلة الثانية إلى أنه لم يكن لديه أي شكل في أن الطفل ليس طفله.

وعندما اكتشفتا العائلين هذا الخطأ، أعربا عن رفضهما استرجاع أطفالهما الأصليين.