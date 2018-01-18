على رأسهم ” سي إن إن ” .. ترامب يسخر من وسائل الإعلام الأمريكية

واشنطن(صدى):

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من وسائل الإعلام الأمريكية،على رأسهم سي أن أن، ونيويورك تايمز.

وفي هذا السياق أشار ” ترامب ” ، إلى أن أمريكا ستسعى إلى الحد من انحياز بعد وسائل الإعلام، قائلًا : ” وسائل الإعلام الكاذبة تحاول إخراسنا، ولكننا لن نسمح لها بذلك، وسائل الإعلام الكاذبة حاولت منعنا من الوصول للبيت الأبيض، ولكنني الرئيس وهم لا ” .

ووجه أعضاء في الحزب الجمهوري الانتقادات إلى ترامب، موضحين أنه يستخف بالحقيقة، مطالبينه بوقف هجومه ضد الإعلام.