بالفيديو.. زبائن يعتدون بالضرب على مديرة مطعم

بكين(صدى):

اعتدت عصابة من البلطجية على صاحبة مطعم تُدعى ” كاثي وانج ” بالركل والضرب بوحشية بسبب بطء الخدمة بالمطعم المتواجد في تشانغتشون بالصين .

رصدت كاميرات المراقبة الهجوم المروع وظهر مجموعة من الرجال يدفعون كاثي ويركلونها بعنف ويضربونها في وجهها داخل مطبخ المطعم.

وقالت كاثي البالغة من العمر 26 عاما في تصريحات لصحف محلية ، إن مجموعة من ثلاثة رجال وامرأة دخلوا المطعم في حالة سكر قبل أن تتعرض للضرب مرارا وتكرارا.

وأضافت كاثي انها صاحبة مطعم ” ذاتي الخدمة ” أي أنها تحضر الطعام بنفسها، لكن احدهم صاح في وجهها لاستعجال وجبته، حيث طلبت منه الانتظار حتى الانتهاء من طهي الطعام.

وأوضحت أن أحد الزبائن قذفها بعلبة مناديل ثم طاردها إلى المطبخ وضربها بوحشية.

وعندما انتهى الهجوم الوحشي، وصلت الشرطة لكن الزبائن قد فروا من المكان وتركوا كاثي مغطاة بالدماء وتبكي من شدة الألم.