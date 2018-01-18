حملة تفتيشية على محلات السيراميك المخالفة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة مكة, ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية عدد من المحلات (بسوق السيراميك) بحي الشوقية، لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات التي نصت عليها لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاطلاع على تجهيزاته والتأكد من مدى التزام المحلات والعاملين بتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي, أن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة محلات السيراميك بالمنطقة بصورة متكررة للتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة بها، حيث جرى إغلاق عدد من محلات السيراميك ومحلات مواد البناء المخالفة وإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم، في حين جار التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص هروب بعض العاملين المخالفين في تلك المحلات.

من جهته أوضح رئيس قسم الأسواق محمد العصيمي، أن جميع المحلات التي أغلقت تعد مخالفة للأنظمة والاشتراطات مع عدم تجديد رخصهم المهنية، فيما أمهلت الأمانة تلك المحال وإلزامهم بتصحيح الأوضاع وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية الخاصة بمزاولة مثل هذه الأنشطة، ونظير عدم الالتزام بالمهلة المحددة، كذلك التعهدات والإشعارات، جرى اغلاقها وفقاً للنظام، مؤكداً أن المراقبين يبذلون جهوداً لمتابعة نشاط الأسواق، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة، خاصةً المتعلقة منها بالنواحي البيئية التي يشكل إهمالها خطراً على الصحة العامة.