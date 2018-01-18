تفعيل خدمة الرسائل النصية لمراجعي مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

فعّل مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة خدمة الرسائل النصية للمراجعين بواسطة برنامج (Mini His) المخصص لدخول وخروج وتحديد مواعيد المرضى والمرتبط مباشرة بملفات المرضى.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن نويفع الشاماني, أن آلية عمل الخدمة تبدأ بعد تسجيل المراجع للموعد من قسم المواعيد ومن ثم يقوم البرنامج تلقائياً بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المراجع تفيد بتفاصيل الموعد وترسل رسالة أخرى تذكيرية للمراجع قبل الموعد المحدد بيوم واحد، مبيناً أن هذه الخدمة تأتي في إطار الإجراءات التطويرية التي يقوم بها المجمع لخدمة المرضى والمراجعين تزامنا مع رؤية المملكة 2030 في مجال التطور التقني والإلكتروني لتقديم الخدمة.

يذكر أن مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة الذي أفتتح عام 1434هـ، ويحتوي على مباني للطوارئ والعناية المركزة والعيادات الخارجية والخدمات المساندة من صيدليات وأقسام أشعة ومختبرات, إضافة إلى المباني المساعدة للمجمع، كما يضم ثمانية فلل للتنويم تقدم خدمات الطب النفسي ومعالجة الإدمان, بالإضافة إلى دار نقاهة ومركزين ترفيهيين ومرافق منوعة ترفيهية وخدمية خاصة بخدمة المرضى, وكذلك إضافة 45 سرير لأقسام المجمع مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى 246 سرير.