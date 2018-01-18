شرطة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي, بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس, أن الحملة استهدفت أمس عدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية في مركزي بسيطا وميقوع, ضبط خلالها مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة, وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.