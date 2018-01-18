أمير القصيم يزور مهرجان ” ربيع بريدة 39 “

سالم المطيري(صدى):

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، غداً، مهرجان ربيع بريدة 39, للاطلاع على فعالياته وبرامجه وأنشطته، المقامة بمنتزه القصيم الوطني بعريق الطرفية.

كما سيطلع سمو أمير منطقة القصيم على الفعاليات الشبابية وسباقات السيارات ويكرم الفائزين بالمسابقات، بالإضافة إلى زيارته السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج التي تحاكي التراث والتي يقدمها الحرفيين والحرفيات وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية، ومنتجات الأسر المنتجة من أكلات شعبية ومشغولات يدوية، والاطلاع على فعالية ” قطين البادية ” وفعاليات المزرعة التراثية ” وسيزور الأجنحة الخاصة بالجهات الحكومية المشاركة بخضم المهرجان، وفي نهاية جولة سموه سيستعرض أمامه عرضاً توثيقياً للبرامج والفعاليات التي يقدمها المهرجان، فيما سيكرم الرعاة والمشاركين، والفائزين في المسابقات المختلفة.

من جانبه بين أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن المهرجان يقدم لزواره العديد من الفعاليات التي تستهوي شرائح المجتمع المتعددة، لافتاً أنه روعي بفعاليات المهرجانات التكاملية والتوعية والتثقيف والترفيه بقالب هادف ومفيد ومتنوع يواكب تطلعات واهتمام طبقات المجتمع.

وأشاد برعاية سمو أمير المنطقة ودعمه للمهرجان ومتابعته له، مقدماً شكره للجهات الحكومية المشاركة وللرعاة والداعمين.

و بين رئيس اللجنة الإشرافية لمهرجان ربيع بريدة 39 الدكتور إبراهيم العبدالرزاق، أن مثل هذه المهرجانات التي تجد إقبالاً من قبل الزوار تعكس حجم العمل المبذول من أمانة القصيم، التي تسعى لإخراج مثل هذه المهرجانات بالصورة التي يأملها الجميع، مشيداً بمشاركة القطاعات الحكومية وتفعيلها لدورها المجتمعي لزوار المهرجان .