مدني الباحة ” ينبه ” من تقلبات جوية غداً على المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نبه مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من توقعات بحالة أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة الباحة تبدأ غداً وتستمر ثلاثة أيام.

وبين المتحدث الرسمي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، داعياً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط هنا وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا للجميع أن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، متمنياً لهم السلامة.