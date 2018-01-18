حقيقة دورة فيفي عبده بجدة: شائعة قطرية وقانوني يوضح عقوبة ترويجها

نايف السالم(صدى):

نفت الجهات المعنية بجدة الشائعة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول تنظيم الراقصة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية على فنون ” الرقص الشرقي ” في محافظة جدة لمدة 9 أيام مقابل 3 آلاف ريال.

الشائعات ذات العيار الثقيل، كذبتها الفنانة المصرية فيفي عبده، وأكدت، أن الخبر كاذب جملة وتفصيلاً، وحذرت جمهورها من تداول مثل هذه الشائعات، مشيرة أنها فوجئت بوجود صورة متداولة لها على إعلان يدعي أنها بصدد التحضير لدورة تدريبية على الرقص الشرقي داخل السعودية مقابل 3 آلاف ريال.

ورغم تحذير أكثر من متابع من ” فبركة الإعلان ” وأن البيانات المتواجدة غير صحيحة إلا أنه جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لأغراض دنيئة، حيث ثبت بعد البحث والتحري الدقيق حول الإعلان أن من يقف ورائها معرفات قطرية.

في الشأن ذاته ذكر قانوني أن المادة السادسة من عقوبات الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية، تؤكد معاقبة مرتكب أي من الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، وهو الأمر الذي ينطبق على ما جاء في الإعلان وترويج الشائعات.