حقيقة دورة فيفي عبده بجدة: شائعة قطرية وقانوني يوضح عقوبة ترويجها
نفت الجهات المعنية بجدة الشائعة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول تنظيم الراقصة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية على فنون ” الرقص الشرقي ” في محافظة جدة لمدة 9 أيام مقابل 3 آلاف ريال.
الشائعات ذات العيار الثقيل، كذبتها الفنانة المصرية فيفي عبده، وأكدت، أن الخبر كاذب جملة وتفصيلاً، وحذرت جمهورها من تداول مثل هذه الشائعات، مشيرة أنها فوجئت بوجود صورة متداولة لها على إعلان يدعي أنها بصدد التحضير لدورة تدريبية على الرقص الشرقي داخل السعودية مقابل 3 آلاف ريال.
ورغم تحذير أكثر من متابع من ” فبركة الإعلان ” وأن البيانات المتواجدة غير صحيحة إلا أنه جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لأغراض دنيئة، حيث ثبت بعد البحث والتحري الدقيق حول الإعلان أن من يقف ورائها معرفات قطرية.
في الشأن ذاته ذكر قانوني أن المادة السادسة من عقوبات الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية، تؤكد معاقبة مرتكب أي من الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، وهو الأمر الذي ينطبق على ما جاء في الإعلان وترويج الشائعات.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2306 ] نشر منذ 50 دقيقة
واضح أنها كذبة من كبرها ……….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحقيقه واضحه…
الحجيه فيفي عبده(الأسم الحقيقي عطيات ابو المعاطي) عجوز شمطاء .. رجلين بالقبر واصبع بالدنيا… فكيف يمكن لها عمل دوره رقص…؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3057 ] نشر منذ 25 دقيقة
قطر هي رأس الأفعي
قطر هي السم الزعاف وام الفتن
وتصدير الإرهاب والقلاقل والمتشددين
قطر لابارك الله فيها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3057 ] نشر منذ 7 دقائق
اللهم احفظ السيدهـ ماما
فيفي عبدهـ وحفظ فخامة الرئيس السيسي المعظم
وشعب مصر الحر الأبي احفظهم من المتشددين التكفيرين يارب العالمين