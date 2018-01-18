73 ألف مستفيدا من خدمات الطوارئ بمستشفى الشملي خلال 2017

علي العنزي(صدى):

قدمت الصحة في حائل خدماتها الطبية لأكثر من 73164 مريضاً عبر طوارئ مستشفى الشملي خلال عام 2017م، إذ بلغت الإصابات غير المرورية 4857, فيما بلغ عدد الإصابات في حوادث المرور 672 مريضاً، كما تم استقبال 16331 مراجعاً في العيادات الخارجية، حيث تم استقبال 4091 مراجعاً لعيادة الباطنية، و 3759 مراجعاً لعيادة الجراحة العامة، و 1748 مراجعاً لعيادة العظام، و488 مراجعاً لعيادة المسالك البولية، إضافة إلى 1216 مراجعاً لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 3795 مراجعة لعيادة الحوامل، و 1234 طفلاً لعيادة الأطفال.

كما أجرى مستشفى الشملي خلال نفس الفترة 2017م 388 عملية جراحية، و 323 ولادة، وإجراء 6792 فحص أشعة، و 21268 فحصاً مخبرياً، وعمل 832 جلسة غسيل كلوي، و 1818 جلسة تأهيل طبي .

يشار إلى أن مستشفى الشملي تبلغ سعته السريرية 50 سريراً، ويستفيد من خدمات المستشفى أكثر من 72 ألف نسمة، ويتبع المستشفى 9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، كما تم افتتاح البرج الطبي الجديد في المستشفى مؤخراً، بسعة 52 سريراً، إذ يحتوي الطابق الأرضي على أقسام المختبر، والأشعة، والعمليات الجراحية، والعمليات الكبرى، ويحتوي الطابق الأول على قسم تنويم النساء بسعة 25 سريراً، بالإضافة إلى غرفة العزل، ويحتوي الطابق الثاني على قسم تنويم الرجال بسعة 25 سريراً وغرفة العزل.

وأجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي 311522 زيارة منزلية بواسطة 320 فريق طبي بمعدل 2000 زيارة يومياً ، حيث طبقت الخدمة في 213 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يسهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الامكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.