إنذارات بوجود سحب رعدية على 4 مناطق

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، أربعة إنذارات على مناطق :” مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان “.

وينبه النظام، من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، تبدأ الواحدة ظهر اليوم الخميس وتنتهي الثامنة مساءاً، في مناطق : ” مكة، الباحة، عسير “.

بينما في منطقة جازان، تبدأ في الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الخامسة مساء اليوم الخميس.