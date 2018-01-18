” جازان ” تستعد لتركيب كاميرات الرصد الآلي بكافة إشارات المنطقة

تركي السالم(صدى):

أكد مدير مرور منطقة جازان، العقيد راشد بن سعيد الغامدي، بدء الإدارة في تجهيز كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ؛ لتركيبها في إشارات المرور ببعض القطاعات.

وأوضح أن الإدارة تعمل على تركيبها بكافة الإشارات بالمنطقة، وتعديل سرعات بعض الطرق بما يوافق السرعات العالمية، مشيراً إلى وجود جدول زمني للخطة المرورية.

وأشار إلى أن العمل مستمراً لخفض معدلات وقوع الحوادث المرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضبط سلوكيات بعض السائقين الخاطئة.