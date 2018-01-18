بالصور..تفاعل الأسر المنتجة في مهرجان شتاء الرياض

حمود العنزي(صدى):

أظهرت الأسر المنتجة، والمهن الحرفية، تفاعيل إيجابي بشكل كبير خلال مهرجان شتاء الرياض.

ونشرت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عددًا من الصور التي برزت تفاعل الأسر المنتجة مع فعاليات المهرجان، في متنزه الملك سلمان في بنبان.

وانطلق المهرجان الثلاثاء الماضي؛ في إطار برنامج أمانة مدينة الرياض السنوي للفعاليات التي تقام؛ لتعزيز دورها التنموي والاجتماعي بإيجاد فعاليات موجَّهة إلى الشباب وكافة أفراد الأسرة طوال العام، والذي يستمر 4 ايام.