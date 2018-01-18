” الوطني للقياس ” يوضح خدمات مختبر الممانعة الكهربائية

علي القحطاني (صدى):

أعلن المركز الوطني للقياس والمعايرة، اليوم الخميس، عن خدمات مختبر الممانعة الكهربائية والقطاعات التي يخدمها، حيث يعد أحد مختبرات القياسات الكهربائية بالمركز.

وأكد المركز أن المختبر يعني بإنشاء وحفظ معايير القياس الوطنية والمرجعية والعاملة لكميات المقاومة والسعة والحث التي تقاس بوحدات الأوم والفاراد والهنري.

ويقدم المختبر خدمات القياس والمعايرة على ملفات الحث الكهربائية، والمكثفات الكهربائية، وجميع أنواع أجهزة LCR Meter، بالإضافة إلى المقاومات الكهربائية الثانية والمتغيرة والأحادية والمتعددة وثنائية الأطراف والرباعية.

كما أوضح المركز أن المختبر يخدم قطاعات المؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعلمية الحكومية والخاصة، ومختبرات القياس والمعايرة والفحس الثانوية الحكومية والخاصة.