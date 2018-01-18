بعد الوديعة السعودية.. الريال اليمني يتحسن أمام الدولار

فهمي محمد(صدى):

يواصل الريال اليمني تحسنه، صباح اليوم الخميس، أمام العملة الأمريكية بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بضخ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني.

وسجل الدولار الأمريكي في عدن 453 ريال، بعد أن وصل سابقًا إلى 520 ريال في السوق السوداء، حيث قفز الريال اليمني، أمس، عقب الوديعة مباشرة بنحو 15% أمام الدولار الأمريكي.

وكان خام الحرمين الشريفين أصدر أمس أمرًا ساميًا بإيداع 2 مليار دولار، كوديعة في البنك المركزي اليمني؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية في ظل معاناة من جرائم ميلشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة على دعم سعر صرف الريال اليمني.