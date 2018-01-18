الزعاق: موجة قطبية باردة تبدأ غدا شمال المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الموجة القطبية الباردة المنتظرة ستبدأ غداً الجمعة، على شكل رياح ناهضة جداً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” من يوم غد الجمعة سنعيش على مقدمة الموجة القطبية الباردة المنتظرة وستكون على شكل رياح ناهضة جداً مثيرة للغبار والأتربة على جنوب العراق الكويت وشمال وشمال شرق السعودية وستذيل ببرودة تنخض على إثرها الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية بتمرحل زحزاح مع الأيام ” .