غرفة أبها تجري مقابلات شخصية للشباب والشابات لتوظيفهم

فاطمة المالكي(صدى):

واصل مركز التوطين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها, إجراء مقابلات شخصية لتوظيف شباب وشابات منطقة عسير بالشركات الوطنية، وذلك بالمركز الرئيسي بالغرفة.

وقامت الغرفة بإجراء العديد من اللقاءات بين طالبي العمل من حاملي مؤهلات الدبلوم تخصص ميكانيكا وتكييف وتبريد وإلكترونيات وكهرباء, حيث بلغ عدد المتقدمين ما يقارب 35 متقدماً, بحضور مديري العموم بالشركة ومن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء.

وأوضح أمين عام غرفة أبها عبدالله بن سعد الزهراني إلى أن الفرص الوظيفية المتوفرة عبارة عن مقاعد دراسية لبرنامج الشركة للابتعاث الداخلي ، بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ، وذلك وفقاً للاتفاقية التدريبية الموقعة بين الشركة و المعهد العالي لتقنيات المياه و الكهرباء برابغ، وتحدد الاتفاقية مدة التدريب بسنة واحدة ” ثلاثة فصول تدريبية ” يتخللها تدريب على رأس العمل بمواقع الشركة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدائم من غرفة أبها لتحقيق أهداف مفهوم تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة 2030 م.