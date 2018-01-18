الجيش التركي يرفع حالة التأهب على الحدود السورية

أنقرة(صدى):

بدأ الجيش التركي، صباح اليوم الخميس، في تنفيذ تهديداته السابقة، حول عدم السماح بوجود جيش ” إرهابي ” على حدوده مع سوريا حسبما ذكر.

وأزال الجيش التركي، اليوم، أجزاء من الجدار الحدودي مع سوريا قبالة عفرين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر أن تركيا تسعى إلى تنفيذ أجندة خاصة بها في سوريا، وشبهت الصحف العالمية، موقف تركيا بـ ما فعلته إسرائيل في العام 1979 في جنوب لبنان بتأسيسها ” دولة لبنان الحر ” التي كانت مهمتها الرئيسية التصدي للفلسطينيين (المتطرفين من وجهة نظر إسرائيل).