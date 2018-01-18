جامعة الملك خالد تتيح القبول في أكثر من 30 برنامجا للماجستير والدكتوراة

نايف السالم(صدى):

تفتح عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي القادم 1439 /1440هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني هنا اعتباراً من الأحد المقبل, حتى السبت الـ 17جمادى الثانية 1439هـ.

وبين عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في أكثر من 30 برنامجاً للماجستير والدكتوراه، منها عدد من البرامج المستحدثة التي تمت الموافقة عليها واعتمادها لهذا العام.

وأشار إلى أن الجامعة ستتيح القبول في أكثر من 20 برنامجاً للماجستير، تشمل برامج الماجستير في كليات الشريعة وأصول الدين، والتربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم، وبرنامجي الماجستير في كلية اللغات والترجمة، بالإضافة إلى برامج الماجستير في كلية العلوم الإدارية والمالية، لافتاً إلى أن القبول متاح للطلاب والطالبات في برامج الدكتوراه في ثلاث من كليات الجامعة، وهي كلية الشريعة وأصول الدين وكلية التربية وكلية العلوم الإنسانية.

وأكد آل فائع أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، والاطّلاع على شروط ومتطلبات القبول، كذلك أهم المعلومات للتقديم عبر البوابة الإلكترونية، والدليل الإرشادي الإجرائي للقبول الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذه المرحلة الأولى من القبول هي خاصة بالبرامج الأكاديمية، أما البرامج مدفوعة الرسوم فسيتم الإعلان عن القبول فيها خلال الشهرين القادمين، موضحاً أن العمادة تعمل حالياً على التنسيق مع كليات الجامعة لاستحداث عدد من برامج الدراسات العليا النوعية، والتي تلبي حاجة المجتمع العلمي وسوق العمل وتتسق مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة.