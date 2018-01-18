إنذارات برياح وأمطار رعدية وأتربة على 9 مناطق

علي القحطاني(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للأرصاد الجوية، تسعة إنذارات على مناطق: ” تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، حفر الباطن، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية ” .

وتشهد مناطق: ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ” ، نشاطاً في الرياح السطحية تصل إلى أكثر من 55 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلىى أقل من 1 كم، وفرصة لهطول أمطار رعدية يوم الجمعة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات المنطقة جبال اللوز- علقان، وذلك بدءاً من الجمعة المقبلة الواحدة ظهراً حتى التساعة صباح الأحد.

كما تشهد مناطق : ” حائل، الشرقية ” ، نشاط في الرياح السطحية تصل إلى أكثر من 55 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1 كم، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وذلك في نفس الموعد السابق.

أما مناطق : ” المدينة، القصيم، الرياض ” ، فتشهد نشاط في الرياح السطحية تصل الى اكثر من 55 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية قد تصل إلى أقل من 1 كم، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي من مساء يوم الجمعة، إلى الأحد.