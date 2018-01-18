الأمير خالد الفيصل يستقبل مؤسس جمعية الإرادة لموهوبي ذوي الإعاقة

نايف السالم(صدى):

اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على أعمال وأهداف جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه, بمقر الإمارة في جدة أمس, مؤسس الجمعية الدكتور عمار بوقس, وأعضاء الجمعية.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثٍ موجه للدكتور بوقس ” لقد قهرت المستحيل وأثبت أن الجمعية التي أسستها هذا العام تحقق فعلياً مقولة أنه بالإرادة والإدارة تتحقق الصدارة, كما كنت بذلك مضرباً للمثل”, منوها بالجهود المبذولة في إنجاح أعمال الجمعية, مؤكداً أهمية الوقوف مع مثل هذه الجمعيات وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجهها .

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرحٍ مُفصّل عن الجمعية التي تُعد الأولى من نوعها في دعم الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة, وقد بدأت كمبادرة, ثمّ تحوّلت لجمعية تدعم الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتستهدفهم وتصقل مواهبهم وتطور إبداعاتهم من خلال الدعم الكامل لهم, كما تهدف إلى صناعة جيل مبدع من ذوي الإعاقة من خلال البحث عن الموهوبين والموهوبات من هذه الفئة داخل المملكة, وتقديم الدعم الكامل لهم ليصبحوا نماذج مضيئة مؤكدين للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر لا إعاقة جسد .