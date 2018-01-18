مريم رجوى تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح سجناء الانتفاضة

طهران(صدى):

طالبت مريم رجوى، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات جادة لإطلاق سراح فوري لسجناء الانتفاضة الإيرانية.

كما طالبتهم، بحسم حالة المفقودين، وتشكيل لجنة تحقيق بشان الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني للمتظاهرين.

وكان النظام الإيراني، قد شن حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين المحتجين على السياسات الحكومية، والمطالبين بإسقاط نظام ” الملالي ” .