إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم شمال كبري وادي ستارة بـ ” جدة “

نايف السالم(صدى):

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الخميس، أسفر عن إصابة 8 أشخاص على طريق المدينة، شمال كبر وادي ستارة.

و تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المدينة شمال كبري وادي ستارة .

وأكد المتحدث الإعلامي بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد أن 4 فرق إسعافية، هرعت إلى موقع الحادث، بمتابعة القائد الميداني معتز الباشا، ليجدوا 8 مصابين تتفاوت الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة.

و أشار إلى أنه بعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين، تم نقل 4 إصابات الى مستشفى خليص العام 4 إصابات الى مستشفى الحمنة العام.