%0.2 نسبة بنوك الاستثمار من الطرح الأولي لـ ” أرامكو “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع حصول بنوك الاستثمار المشاركة في إدارج أسهم شركة ” أرامكو ” السعودية على نسبة ضئيلة من الطرح العام الأول.

وأوضحت المصادر أن البنوك من المتوقع أن تحصل على نحو 200 مليون دولار بنسبة 0.2% من الأموال التي سيتم تأمل الرياض جمعها والمقدرة بـ100 مليار دولار.

ويعتبر إدراج 5% من أسهم أكبر شركة نفط سعودي ” أرامكو ” ، أكبر طرح عام أولي في التاريخ، حيث يبلغ نحو 5 أمثال الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية صاحبة الرقم القياسي حاليًا والتي تم تسجيل أسهمها في سوق نيويورك عام 2014.