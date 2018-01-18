استدراج كويتية لسرقة سيارتها

خالد الظفيري(صدى):

أكدت مواطنة كويتية ثلاثينية، أنها تعرَّضت إلى عملية سرقة لسيارتها اليابانية وهاتفها النقال، من قبل شاب خليجي يدعى ” ن.ع ” ، الذي استدرجها إلى منطقة قريبة من منزله بمنطقة جابر العلى في محافظة الأحمدي.

وأوضحت المواطنة، أنها تحمل الشاب مسؤولية أي أضرار تلحق بمركبتها، أو تداول معلومات، أو بيانات يحتويها هاتفها.

ووجه وكيل النيابة العامة بتسجيل القضية بـ ” تصنيف جنايات ” ، والتعميم على المركبة وإدارج الشاب على قوائم المطلوبين بجناية ” سلب بالقوة “.