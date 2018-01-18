بالفيديو.. الإمارات تعرض مقطع يثبت اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين

طلال الضوي(صدى):

أثبتت بيانات الرادار التابع لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، اعتراض مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين تتبعان دول الإمارات.

وأوضحت البيانات أنه تم اعتراض الطائرة المقلعة من مطار دبي الدولي والمتجهة إلى مطار البحرين الدولي، في 15 يناير الماضي وعلى متنها 213 راكباً، من قبل طائرتين قطريتين برمزي تعريف 2344 و2345، تبين بعد ذلك أنهما مقاتلتان، وذلك في الساعة الـ 10: 32 بالقرب من مطار البحرين الدولي حيث كانت الطائرة تستعد للهبوط.

واتضح في الفيديو أن الطائرتين المقاتلتين عدلتا مسارهما وزدوا سرعتهما بشكل كبير، ما يؤكد وجود نية كبيرة لاعتراض الطائرة الإماراتية المدنية.

واقتربت المقاتلتان من الطائرة الإماراتية بمسافة 2.3 ميل وارتفاع 1400 قدم؛ ما أجبر مركز الملاحة الجوية في البحرين على التدخل الفوري، والطلب من الطائرة الإماراتية التوقف عن الهبوط على ارتفاع 10 آلاف قدم.

وفي نفس اليوم، أقلعت طائرة إماراتية أخرى من مطار أبو ظبي الدولي متجهة إلى مطار البحرين الدولي، وعلى متنها 85 راكباً، وتكرر معها نفس الحادث في الساعة الـ 11:30؛ وكانتا المقاتلتان بالقرب منها بمسافة 3.2 ميل وارتفاع 300 قدم.