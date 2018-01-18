التعليم تعتزم إنشاء سلسلة مجمعات مدرسية و6 شروط للمستثمرين

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر، أن وزارة التعليم تعتزم إسناد وإنشاء واستثمار سلسلة مجمعات مدرسية في عدد من مناطق المملكة إلى مستثمرين وشركات تطوير عقاري خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن هناك ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين الذين سيتم اختيارهم، وهي:

1-تقديم ما يثبت الملاءة المالية.

2- خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري.

3-أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية.

4- بيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حالياً.

5-والإفصاح عن قيمة العقود.

6- تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية، مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.