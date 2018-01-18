” العبيد ” : أرغب في المشاركة بمونديال روسيا عبر بوابة ” النصر “

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب النصر الجديد، عبد الرحمن العبيد، المنتقل من صفوف القادسية، عن أن عرض ” النصر ” هو الذي دفعه للانضمام إلى الفريق، قائلًا: ” لو لم يكن مغريًا لما انتقلت ” .

وأوضح ” العبيد ” أن العرض سببًا في موافقته؛ نظرًا إلى أن الفترة الحالية هي فترة احتراف، وأن الكرة وظيفة، مضيفًا أن النصر ناد كبير، و لم يتردد في قبول عرضه.

وأكد على أنه يرغب في تحقيق البطولات مع ” النصر ” ، بجانب تمثيل الأخضر في مونديال روسيا عن طريق بوابة النصر ،قائلًا: ” أشكر جمهور النصر، الذين ساندوني منذ يومي الأول، وأنا سعيد بتواجدي بين أسوار ناد كبير كالنصر “.