ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تتعافى من أدنى مستوياتها

عادل الحربي (صدى):

ارتفعت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الخميس، بعد تسجيلها خسائر قوية خلال تعاملات أمس الأربعاء وهبوطها إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع.

وسجلت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.85% إلى 11234 دولار، بينما تراجعت وصيفتها ” إثريوم ” بنسبة 0.60% إلى 1008 دولار.

كما ارتفعت المنافسة الثالثة ” الريبل ” بنسبة 23.20% إلى 1.44 دولار بعد تراجعها على دون واحد دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء.

واستردت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 137 مليار دولار من خسائرها، مرتفعة إلى 554 مليار دولار بعد هبوطها إلى 417 مليار دولار.