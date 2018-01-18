إحصائية: مكة والرياض يتصدران قائمة أعلى المناطق في زواج الأجنبيات

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية أجراها الدكتور إبراهيم بن غرم الله الغامدي، المتخصص في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، عن تصدر الباحة و حائل قائمة أكثر المناطق في تعدد الزوجات بالمملكة.

وأشارت الإحصائية إلى أن مكة المكرمة والرياض أعلى المناطقي في الزواج بأجنبيات، حيث بلغ في منطقة مكة المكرمة فقد بلغ عدد المتزوجين من زوجة غير سعودية 40086، بعدها منطقة الرياض بـ29714.

وأوضح ” الغامدي ” أن أرقام الإحصائية استندت ، إلى تقرير هيئة الإحصاءات العامة، والذي يبين عدد المتزوجين والمتزوجات في كل مناطق المملكة، قائلًا : ” من خلال تحليل بيانات التقرير استنتجت أعداد الأزواج المعددين بحساب الفرق بين عدد المتزوجين والمتزوجات، وقسمتها على عدد المتزوجات فنحصل على نسبة المعددين “.

وفي السياق ذاته لفت ” الغامدي ” إلى أن نتائج الإحصائية قد تفيد الباحثين المختصين في علم الاجتماع لقياس درجة وفاء الرجال للنساء، ففي المنطقة الشرقية وتبوك كانت عالية بعكس منطقتي الباحة وحائل.