ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع تراجع المخرونات الأمريكية

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا بعد هبوطها الهامشي أمس، في ظل تراجع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس عند 69.38 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير إلى 64.05 دولار للبرميل بنسبى 0.13%.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن، مساء أمس، انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بنهاية 12 يناير إلى 411.5 مليون.

كما يواصل المتمردون في نيجيريا تهديداتهم بشن هجمات على قطاعات البترول في البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، ما يخلق جو من التوتر حول أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.