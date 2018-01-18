450 حالة إصابة بسرطان الرئة في المملكة.. وعلاج جديد للمصابين

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر طبية، أنه يتم تشخيص ما يقرب من 450 حالة إصابة بسرطان الرئة في المملكة سنويًا، حيث تبلغ حالات تشخيص هذا المرض على مستوى العالم 1.5 مليون حالة سنويًا.

وكشف رئيس أكاديمية سرطان الرئة ورئيس قسم الأورام بالشؤون الصحية بالحرس الوطني البروفيسور عبدالرحمن جازيه، عن أمل جديد للمصابين بطفرة الجين المتحور T790M، عبر العلاج الموجه Osmeritinib، لافتًا إلى أن الجين المتحور EGFR ينتشر بين ثلث المصابين بسرطان الرئة.

وأوضح ” جازيه ” أن يمكن استهداف جين EGFR عبر 3 علاجات فعالة متواجدة في المراكز المتخصصة بعلاج سرطان الرئة، مشيرًا إلى وجود نسبة تتراوج ما بين 5 إلى 7% تحمل جينًا متحورًا يطلق عليه Alk.

كما أكد أن العلاجات الموجه Osmeritinib هي علاجات تمكن الخلية المصابة من التحكم بمدى انتشار الورم، والحد من حجمه ومقاومته، كما تحسن من فرص البقاء على قيد الحياة.