الاتحاد يقترب من حل أزمة مستحقات ” مونتاري “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن سعي إدارة الاتحاد، لإنهاء أزمة الغاني سولي مونتاري، من خلال تخفيض المبلغ المالي الذي يطالب به؛ لإيقاف الشكوى المقدمة إلى الفيفا.

وقالت المصادر إنه من المنتظر مغادرة حمد الصنيع رئيس الاتحاد، برفقه أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى سويسرا؛ لسرعة حل قضية مونتاري؛ عقب الدعم الذي منحه رئيس الهيئة الرياضية تركي آل الشيخ، لحل أزمة الديون المالية.

وفي سياق أخر دفع الاتحاد الدفعة الأولى من مبلغ المحترف الاسترالي جيمس ترويسي بعد أن وافق على جدولة مستحقاته المالية، مما يؤدي إلى انتهاء الاتحاد من قضيته التي كانت السبب وراء منع النادي من التسجيل لفترتين الصيفية والشتوية.