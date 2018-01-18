بالصور.. ضابط يخطف طفلة ويعتدي عليها والأهالي يلقنونه درسا قاسيا

نيودلهي(صدى):

أقدم مجموعة من الأهالي بمدينة نويدا الكبرى في ولاية أوتار براديش، شمال الهند ، على تلقين رجل شرطة بالمدينة ، درساً قاسياً بعد اتهامه باختطاف واغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن الضابط اتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة صغيرة تعيش بالقرب منه، حيث انتظر حتى خرجت والدة الضحية إلى عملها.

وقال أحد الجيران إنه اخذ الطفلة قسرا إلى شقته، وعندما سمع الناس صراخها هرعوا إلى منزله، مضيفا أنهم أنقذوا الطفلة لكنه تمكن من الهرب، وعندما عاد في نحو الساعة الرابعة صباحا رصدته سيدتان ونبها الأهالي.