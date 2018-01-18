” الخالد ” يحمل مدرب ” الأوليمبي ” مسؤولية الخروج من بطولة آسيا

نواف السالم(صدى):

انتقد المدرب الوطني الدكتور عبد العزيز الخالد، المدير الفني للمنتخب الأوليمي الارجنتيني دانيال تيجيليا، عقب الخروج المفاجيء للمنتخب من كأس آسيا تحت 23 سنة.

وقال ” الخالد ” إن مسؤولية خروج المنتخب من البطولة يتحملها المدرب، مشيرًا إلى أن الارجنتيني فشل في توظيف اللاعبين بشكل جيد ، علي الرغم من ان لديه الأدوات التي تساعده على النجاح .

وأوضح أن المباريات كانت خالية من أي تكتيك يعتمد عليه المدرب، قائلًا: ” بدا وكان المنتخب يعتمد على اجتهادات عدد اللاعبين ” .

وكشف عن رغبته في أن يقود المنتخب مدرب وطني اختصارا للوقت، موضحًا أن المدرب الوطني سيكون، الأقرب للاعبين والأقرب إلى التفاهم معهم.

وخرج المنتخب الأوليمبي، أول أمس من البطولة، بهزيمة مؤلمة من المنتخب الماليزي، بهدف مقابل لاشيء.