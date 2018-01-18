3 طرق للتحايل على ” تقييم ” .. وضبط 50 حالة خلال أشهر

حمود العنزي(صدى):

رصدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ” تقييم ” ، ثلاث طرق يقوم بها بعض المواطنين والمقيمين للاحتيال، والحصول على تعويضات حوادث المركبات، حيث تم ضبط 50 حالة احتيال خلال أشهر قليلة.

وأوضحت مصادر، أنه الطريقة الأولى استخدمت في 15 حالة، حيث يقوم الشخص بافتعال حادث جديد رغم حصوله على تعويضات في أضرار قديمة، وذلك بهدف الحصول على تعويض مادي آخر.

وأشارت إلى أن الطريقة الثانية، والتي استخدمت في 34 حالة، يقوم فيها الشخص بإضافة أضرار ليس لها علاقة بالحادث الأصلي؛ بهدف زيادة مبلغ التعويض.

كما بيَّنت أن الطريقة الثالثة، هي تسجيل المركبة التي وقع عليها الضرر بمركبة أخرى؛ للحصول على مبلغ التعويض.

وعن الإجراءات التي تتخذها الهيئة حيال هؤلاء الأشخاص، قالت المصادر إنه يتم مساءلة صاحب المركبة بعد الاشتباه فيه، وبعد التثبت من الجهات المعنية ترفع الأوراق للإدارة العامة للمرور؛ بحيث يوجد هناك لجنة خاصة للاحتيالات.