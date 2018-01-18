بقيمة 500 مليون دولار.. أمريكا توافق على صفقة بيع أسلحة إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي، عن موافقة الحكومة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى المملكة، مشيرة إلى أنها ستحسن القدرة العسكرية لها.

وأوضحت الوكالة، أنه بموجب هذه الصفقة فستحصل المملكة على التقنية والدعم في برنامج أسلحة دقيقة كبرنامج باتريوت للمراقبة الميدانية، وباتريوت ” باك- 3 ” المتقدم، وبرامج خدمات هندسية.

كما أشارت إلى أن المملكة ستحصل أيضاً على قطع غيار نظام صواريخ باتريوت وهوك وخدمات إصلاح، بالإضافة إلى العناصر ذات الصلة من الخدمات اللوجستية لدعم البرامج.