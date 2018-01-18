” سوروكين ” يكشف عن تكلفة منشآت مونديال روسيا.. ويؤكد: ستعود بالنفع علينا

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم 2018 أليكسي سوروكين، عن تكلفة المنشآت التي تم تحضيرها؛ لاستقبال البطولة.

وأوضح ” سوروكين ” ، أن تلك المنشآت بلغت تكلفتها، 480 مليار روبل أي ما يساوي 9 مليارات دولار، مؤكدًا أنه تم الاقتراب إنهاء العمل عليها.

وقال “سوروكين ” : ” منشآت البطولة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، بعد الانتهاء من أكثر من ملعب لاستضافة المونديال، خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو القادم ” .

وأشار إلى أن مونديال 2018؛ يساهم بشكل كبير في الاستثمارات الروسية، حيث ستنعكس فوائد هذه الاستثمارات على المواطنين، موضحًا أن اللجنة بذلت ما في وسعها؛ لتقديم أفضل بطولة كأس عالم في التاريخ.