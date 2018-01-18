قلة الرواتب في مقدمة أسباب ترك المواطنين للعمل خلال 2017

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن أسباب ترك السعوديين للعمل خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، وأكثر الأساليب التي يتبعها الذكور السعوديين في البحث عن عمل.

وأكد تقرير الهيئة أن قلة الرواتب المقدمة للسعوديين تأتي في مقدمة أسباب تركهم العمل، مشكله نسبة 35% من إجمالي دوافع مغادرة السعوديين للعمل.

وأوضح أن التسريح بواسطة صاحب العمل جاء في المرتبة الثانية لأسباب تركهم بنسبة 15.1% للإناث و 17% للذكور، لافتًا إلى أن التقدم لأصحاب العمل مباشرة جاءت ذمن أكثر الأساليب التي يتبعها الذكور السعوديين في البحث عن العمل خلال نفس الفترة بنسبة 39.6% من إجمالي أساليب البحث عن عمل.

كما كشف أن التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية جاء في مقدمة أساليب البحث عن العمل لدى الإناث السعوديات في الربع الثالث من العام الماضي 2017، بنسبة 43.7% من إجمالي الإناث في البحث عن العمل.