ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك السعودية بنهاية الربع الثالث من 2017

علي القحطاني (صدى):

أعلن تقرير اقتصادي، ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017 مقارنة بالربع المماثل في عام 2016.

وأوضح التقرير أن القروض المتعثرة في البنوك بنهاية الربع الثالث من 2017 بلغت 19.1 مليار ريال مقارنة بـ16.6 مليار ريال في 2016، حيث ارتفعت القروض المتعثرة في بنك الاستثمار بنسبة 143% لتبلغ 1232.7 مليون ريال، ليأتي في مقدمة البنوك المتعثرة.

وأكد التقرير أن البنك السعودي الفرنسي والبنك الأول جاء في المرتبة الثانية للقروض المتعثرة بأكثر من 100%، حيث سجل كلًا من البنك الأول وبنك الاستثمار أعلى نسبة للقروض المتعثرة من إجمالي محفظة الائتمان عند 2.82% و1.98% على التوالي.

كما أشار إلى تراجع القروض المتعثرة لبنك الراجحي بنسبة 46%، لافتًا إلى أن الحجم الإجمالي للقروض المتعثرة لكلًا من بنك الراجحي وبنك البلاد وبنك ساب بلغت نحو 1.33% مسجلة ارتفاعًا عن الفترة المماثلة لها في 2016.