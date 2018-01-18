الإسكان توضح أسباب عدم نشر أسماء المستفيدين من منتجات العام

نايف السالم(صدى):

أدى عطل فني على موقع وزارة الإسكان الرسمي، أمس الأربعاء، إلى عرقلة إعلان أسماء 19481 مستفيداً في الدفعة الأولى من المنتجات العام الحالي.

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل على حل مشكلة فنية في رابط الأسماء، والتي أدت إلى استفسارات عديدة من المستفيدين عن أسباب عدم نشر الأسماء رغم مرور يومين على الإعلان عن المنتجات.

وقالت الوزارة إن المنتجات تتنوع بين 6681 وحدة سكنية و4500 قطعة أرض و8300 تمويل سكني، مشيرة إلى أن منحة الأرض تقدم بلا مقابل على أن يتم تطويرها خلال 3 سنوات، بينما تجاهل الرسالة النصية لمدة شهر كامل يعني رفضًا للمنتج المعروض.