الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بقسم الأغذية في نوفمبر الماضي

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لقسم الأغذية والمشروبات، انخفض في شهر نوفمبر 2017، بنسبة 0.1%، وبقسم السكن والمياه بنسبة 0.2% عن الشهر الذي يسبقه.

جاء ذلك في المسح الذي قامت به الهيئة للعام الماضي، حيث أشارت إلى أن إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية من الإحصاءات الاقتصادية الهامة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية، والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لحركة الأسعار من خلال تركيب الأرقام القياسية لها.