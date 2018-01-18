ملاحقة رجال المرور للمنشغلين بـ ” الجوال ” .. وخطة عامة للوافدين

عادل الحربي (صدى):

ألزم مدير عام المرور العميد محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الخميس، الضباط بالتواجد في الميدان على مدار الساعة، موجهًا بمتابعة الملاحظات التي رصدت على الأفراد الميدانيين المنشغلين بالجوال في التقاطعات أو المحاور أو أثناء القيادة.

وحث الضباط على القيام بأداء أعمالهم الموكلة إليهم في التعقيب على الدوريات والتأكد من تواجدها وتفعيل دورها الميداني، موجهًا كل إدارات المرور بالمملكة بالعمل على خطة على المستوى الوطني لجميع الأجيال والوافدين.

وأكد المدير العام أن الخطة تهدف إلى تغيير نمط التفكير الفردي لمرتادي الطرق، واحترام النظام سواء بتواجد الأمن او نظام ” ساهر.