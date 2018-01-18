مصرع قيادات ميدانية للمليشيا الحوثية في صعدة وتدمير تعزيزات لها بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، جنوب صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري يمني أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا في منطقة شعب لبان بالمديرية وأدى ذلك إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا ومصرع وإصابة عناصرها اللذين كانوا على متنها.

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية أن غارات أخرى للتحالف أصابت مستودع أسلحة تابع للميليشيا الانقلابية في ذات المنطقة.

وفي محافظة صعده لقي اثنان من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما، خلال المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة البقع، بمحافظة صعدة، أمس الأربعاء.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن القياديين الميدانيين للمليشيا العميد صالح محمد سعد الرباعي، والعقيد صلاح الدين محمد ناصر سيلان، لقيا مصرعهما مع خمسة أخرين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في منطقة المليل، بمحور البقع، في مديرية كتاف.