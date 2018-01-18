تعرف على 7 مزايا سيئة السمعة في واتساب
في محاولة لإجبار ” واتساب ” على تعديل بعد العيوب المتواجدة في التطبيق الذي يعد الأكثر شهرة على مستوى العالم، عدد مستخدمي التطبيق 7 مزايا عدوها مزايا سيئة السمعة في التطبيق.
وجاءت هذه المزايا السيئة السمعة على النحو التالي:
1- التسجيل في واتساب عبر رقم الهاتف فقط
2- استخدام واتساب على جهاز واحد فقط
3- WhatsApp Web مزحة سيئة بشكل لا يصدق
.4- تخزين البيانات
5- واتساب يعرف ما يكفي عنك رغم وجود تشفير end_to_end
6- ميزة حذف الرسائل من الطرفين
7- إدارة المجموعة
وتعد ميزة المجموعات من أسوأ الأمور في تطبيق واتساب، وذلك بالمقارنة مع باقي تطبيقات التراسل الفوري، ويعود ذلك إلى:
• لا توجد قنوات للاشتراك فيها.
• مجموعات واتساب غبية، حيث تتيح لجميع من في المجموعة رؤية رقم هاتفك.
• لا يمكن إغلاق المجموعة إلا بعد مغادرة جميع أعضائها، أو قيام المشرف عليها بحذفهم يدوياً، واحداً تلو الآخر.
• لا يتيح التطبيق رؤية المجموعات التي كنت عضواً فيها.
• يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعة حتى دون أخذ إذن منك.
• إذا قمت بتبديل رقمك سيتم إبلاغ أعضاء المجموعة أنك قمت بذلك.
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