تعرف على 7 مزايا سيئة السمعة في واتساب

نورة الشهري (صدى):

في محاولة لإجبار ” واتساب ” على تعديل بعد العيوب المتواجدة في التطبيق الذي يعد الأكثر شهرة على مستوى العالم، عدد مستخدمي التطبيق 7 مزايا عدوها مزايا سيئة السمعة في التطبيق.

وجاءت هذه المزايا السيئة السمعة على النحو التالي:

1- التسجيل في واتساب عبر رقم الهاتف فقط

2- استخدام واتساب على جهاز واحد فقط

3- WhatsApp Web مزحة سيئة بشكل لا يصدق

.4- تخزين البيانات

5- واتساب يعرف ما يكفي عنك رغم وجود تشفير end_to_end

6- ميزة حذف الرسائل من الطرفين

7- إدارة المجموعة

وتعد ميزة المجموعات من أسوأ الأمور في تطبيق واتساب، وذلك بالمقارنة مع باقي تطبيقات التراسل الفوري، ويعود ذلك إلى:

• لا توجد قنوات للاشتراك فيها.

• مجموعات واتساب غبية، حيث تتيح لجميع من في المجموعة رؤية رقم هاتفك.

• لا يمكن إغلاق المجموعة إلا بعد مغادرة جميع أعضائها، أو قيام المشرف عليها بحذفهم يدوياً، واحداً تلو الآخر.

• لا يتيح التطبيق رؤية المجموعات التي كنت عضواً فيها.

• يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعة حتى دون أخذ إذن منك.

• إذا قمت بتبديل رقمك سيتم إبلاغ أعضاء المجموعة أنك قمت بذلك.