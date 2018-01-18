بعد عامين.. محكمة كندية تكتشف قاتل فتاة بمساعدة ” فيس بوك “

أوتاوا(صدى):

قضت محكمة كندية، بالسجن سبع سنوات، على شابة أدينت في قتل صديقتها قبل نحو عامين، وذلك بعد اكتشاف سلاح الجريمة على موقع ” فيس بوك ” .

وعثرت الشرطة، على جثة بريتني غارغول صابحة الـ18 عاماً، مخنوقة بالقرب من مكب نفايات في مقاطعة ساسكاتشوان، لكن لم تتعرف على القاتل حينها.

وأظهرت صورة سيلفي على موقع ” فيس بوك ” ، الضحية مع صديقتها شابان روز أنطوان صاحبة الـ 21 عاماً، سلاح الجريمة المتمثل في حزام كانت ترتديه أنطوان عثر عليه بجوار الجثة.

من جانبها، أشارت الجانية إلى أنهما كانتا في حالة سكر ودخلتا في مشادة محتدمة، لكنها لا تتذكر أنها قتلت صديقتها، بينما اعترفت بمسؤوليتها عن موتها.