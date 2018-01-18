صرف مكافآت الطلاب بنحو 15 مليون ريال بتبوك

محمود البلوي(صدى):

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك بمبلغ 14966431 ريال، وذلك للفصل الدراسي الأول.

ونوه مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي العهد – حفظهما الله- للتعليم، معبرا عن شكره لمعالي وزير التعليم ومعالي نائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمناً جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

من جهته أوضح مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي, أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات أودعت أمس في حسابات أولياء أمورهم.