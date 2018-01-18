بابا الفاتيكان يتعرض لموقف غريب من أحد المواطنين في تشيلي

سانتياغو(صدى):

ألقى أحد المواطنين في دولة تشيلي قطعة ملابس على بابا الفاتيكان البابا فرانسيس داخل سيارته المكشوفة، خلال تفقده للجماهير المحتشدة؛ لحضور القداس الذي حضره البابا في العاصمة التشيلية سانتياجو.

واستغرب البابا فرانسيس، من الموقف في بدايته حتى بدت عليه علامات الدهشة، ثم بدت الابتسامة على وجهه؛ بعد تأكده من أنها قطعة ملابس فقط.

وكان البابا فرانسيس قد وصل إلى تشيلي الثلاثاء الماضي في زيارة تستغرق 3 أيام، حظي خلالها، بترحيب حار من رئيسة البلاد، ميشيل باشيليت، ومئات الآلاف من المواطنين.