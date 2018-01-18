” الطيران الإماراتية ” تبث إحداثيات رادار تثبت العمل العدائي القطري

ابو ظبي(صدى):

بثت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي بيانات الرادار التي تؤكد واقعة اعتراض مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين تتبعان لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد العمل العدائي القطري.

وأظهرت بيانات الرادار التابع لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، وفقا لفضائية (سكاي نيوز) مساء أمس، الأربعاء، كيف اعترضت الطائرتان الحربيتان التابعتان لقطر الطائرتين الإماراتيتين اللتين كانتا في طريقهما إلى مملكة البحرين.

ونوهت الهيئة بأن “الرحلات الجوية المغادرة من مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة والمتوجهة إلى مطار البحرين الدولي تتبع مسارات جوية معتمدة من قبل منظمات الطيران المدني الدولي وتلك المسارات منشورة في الخرائط ودليل معلومات الطيران في كلا الدولتين”.

وبين الرادار أنه في الخامس عشر من يناير عام 2018 وفي الساعة التاسعة و57 دقيقة بالتوقيت المحلي، أقلعت طائرة إماراتية من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار البحرين الدولي على المسار الدولي (699 UP) وعلى متنها 213 راكبا في رحلة اعتيادية يومية مجدولة ومستوفية جميع شروط وتصاريح الطيران.