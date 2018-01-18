أمير الرياض: لابد من تهيئة البيئة الجاذبة للمبتكرين

عادل الحربي (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام فهد بن ساعد العرابي، وعدد من شركاء أسبار الذين قدموا لسموه تقريرا علميا عن منتدى أسبار الدولي 2017.

وناقش الأمير خلال الاجتماع سبل الاستفادة من الأبحاث والابتكارات وتطويرها وإدخالها سوق العمل وإيجاد منصات فكرية وعلمية تستقطب المبدعين والمبتكرين في مجالات متعددة.

وأكد سموه أن الوطن يزخر بعقول معرفية قادرة على الابتكار والبحث ومعالجة المفاهيم وحل المعوقات علمياً ومنهجياً بما يتواءم مع الأهداف، مشدداً على أهمية الشراكات الفاعلة وتهيئة البيئات الجاذبة لهذه العقول.